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Жизнь

Названы вещи, которые строго запрещено делать на праздник Петр Солнцеворот 25 июня

25 июня проходит народный праздник Петр Солнцеворот и церковный день памяти преподобного Онуфрия Великого. Altapress.ru рассказывает о традициях, приметах и запретах этого дня.

Солнце, лето, тепло.
Солнце, лето, тепло.
altapress.ru

Традиции на праздник Петр Солнцеворот 25 июня

Сегодня самая большая продолжительность дня и самые короткие ночи. После того, как солнце проходит через свою пиковую стадию, дни становятся все короче. Считается, что с этого времени лето поворачивает на жару.

День считается удачным для рыбной ловли. После рыбалки можно приготовить уху, она получится вкусной и сытной. Более того, первые блюда сегодня желательно делать из рыбы.

Уха в этот день привлечет удачу и благополучие, а с последней ложкой блюда из рыбы нужно загадать желание и оно обязательно сбудется.

Лето. Солнце. Жара.
Лето. Солнце. Жара.
СС0

Что нельзя делать на праздник Петр Солнцеворот 25 июня

  • Нельзя рано ложиться спать. Нужно дотерпеть до полуночи, иначе задуманные планы могут не сбыться, а перед сном стоит загадывать желание.
  • Нельзя носить черные и темные вещи. Если отказаться от них нельзя, то стоит разнообразить свой внешний вид светлыми или яркими деталями в одежде.
  • Нельзя покупать корову. Скотина, купленная в этот день, заблудится, заболеет или с ней случится какое-то другое несчастье.
  • Беременным нельзя позволять другим людям гладить свой живот — ребенок родится слишком доверчивым и наивным.
  • Нельзя давать ребенку спать на чужой подушке — начнет страдать от ночных кошмаров. А если вы в гостях, то положите под подушку камешек или уголек.
  • Нельзя косить траву. В траве может прятаться нечисть. В этом случае она зацепится за косу и таким образом попадет в жилище человека, начнет вредить.
Солнце в лесу.
Солнце в лесу.
СС0

Приметы на праздник Петр Солнцеворот 25 июня

  • Ясная погода — сена будет много.
  • Дождь — во время сенокоса пойдут дожди.
  • Много росы — к богатому урожаю.
  • Воробьи много щебечут — к непогоде.
  • Сыч кричит ночью — к дождю.
  • Гуси и утки бьют крыльями по воде и часто ныряют — погода испортится.
  • Туча идет с западной стороны — возможен град.
  • Цапли собираются на возвышенностях — ненастье предчувствуют.
  • Ветви ели поднимаются вверх — к солнечной погоде.
  • Вечером туман и роса — к хорошей погоде.
  • Ворона с утра каркает — к сложностям на сегодня.
  • Куры мало несутся — к похолоданию.
  • Ночью Млечный путь отчетливо виден — к солнечной погоде.
  • Дождевые тучи беловатые — может пойти град.

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