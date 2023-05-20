Названы вещи, которые строго запрещено делать в Купальницу 20 мая

Традиции в Купальницу
Купальницей праздник назвали по той причине, что сегодня проводили водные процедуры. В такой день нужно купать лошадей в реке, омыть их речной водой с ног до головы.
Кроме того, и сами люди также принимали водные процедуры. Так как вода в реке для людей ещё холодная, ее набирали в ведра и выставляли на солнце, чтобы она нагрелась, после чего обливались. Обряд с речной водой дарит крепкое здоровье.
Водой из реки, которая была набрана на рассвете, обрызгивали все углы дома, чтобы изгнать из жилища темные силы. Пол подметали веником, который смачивали в этой же воде.
Кроме речной воды, целебными силами обладает и роса. Если утром на траве есть роса, ее можно собрать в ладони и умыться — для красоты и крепости организма.
Однако нужно понимать, что в условиях города, вблизи дорог и заводов, делать это категорически нельзя, так как грязь и химикаты оседают на траве.
Что нельзя делать в Купальницу 20 мая
Нельзя брать в руки острые предметы и играть с огнем — есть риск получить травму. Потому стоит держаться подальше от ножей, ножниц, иголок, топоров и так далее.
Нельзя ругаться, сквернословить, чертыхаться, употреблять бранные слова — в душе поселится негатив.
Нельзя лгать, преувеличивать, лицемерить, льстить, говорить неправду о других людях, разводить слухи и сплетни — вранье не приведет ни к чему другому, кроме проблем и неурядиц.
Народные приметы в Купальницу 20 мая
- Радуга вечером — погода будет ясной.
- Радуга утром — дождливый день.
- Кольцо вокруг луны — к ветру.
- На восходе лучи солнца разных цветов — к плохой погоде.
- Дождь — к теплому сентябрю.
- Дождь создает на лужах пену — ненастье окажется продолжительным.
- Радуга, в которой преобладает зеленый цвет — к дождю.
- На закате солнце красное и кажется больше обычного — к ветреной погоде.
- Пчелы с самого утра активно летают — будет гроза.
- Муравьи лезут на ноги — к жаре.