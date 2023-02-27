27 февраля
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Жизнь

«Не бойтесь отдавать». Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Неделя с боевым настроем. Направляйте энергию в мирное русло. Не затевайте ссоры, борьбу, конфликты. Не мухлюйте на работе. Следите за самочувствием», —советует барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что измениться в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru.

Рыцарь. Нейросеть.
Рыцарь. Нейросеть.
altapress.ru.

Решить множество задач предстоит Ракам, которым астропсихолог советует не погружаться в работу полностью и уделить внимание отношениям.

А быть внимательнее на работе потребуется Девам, добавила специалистка. Если не вестись на махинации ради выгоды, можно рассчитывать на личный рост.

«Не бойтесь отдавать. Взамен вы получите много интересного и полезного», — советует собеседница Водолеям.

Держать меч в ножнах, не вступать в противостояние и следить за языком следует Овнам, Тельцам и Близнецам, отмечает Светлана Черемисина. Первым нужно постараться не разрушить отношения. Вторым — заниматься любимыми делами. Третьим — думать о том, к какому результату приведут их действия.

«Будете магически притягательными, объединяющими и целительными», — говорит специалистка о Львах и советует им пройти обследование и не давить на вторую половинку.

Поправить здоровье и отношения с семьей партнера потребуется Рыбам, заметил астропсихолог. В свою очередь Весам Черемисина советует заняться восстановлением нервной системы, а Скорпионам — спа-процедурами и интернет-детоксом.

«Вкладывайтесь в новые способы оздоровления себя. Двигайтесь, учитесь новому. Учитесь расслабляться, делать паузу», — советует собеседница Стрельцам.

Аккумулировать ресурсы, учиться принимать и благодарить, а также забыть о манипуляциях она порекомендовала Козерогам.

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

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