31 октября
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Жизнь

«Не бойтесь просить о помощи». Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Неделя оздоровления. Поухаживайте за своей кожей, завершайте дела. Для начинаний неделя не особо подходит. Не планируйте много важные переговоры» , — говорит барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что измениться в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru.

Мрачные мысли, нейросеть.
Мрачные мысли, нейросеть.
altepress.ru.

Не быть тиранами и избавиться от грубости с детьми и любимыми предстоит Водолеям и Рыбам, говорит Черемисина. Козерогам также стоит избегать драк и быть бережными в общении — в любом случае победа не принесет ожидаемого удовлетворения.

«Вы не добьетесь целей, пока не поставите в приоритете желание договориться со второй половиной», — говорит астропсихолог о Стрельцах, которым нужно вернуться к нерешенным вопросам отношений.

Скупыми на эмоции на этой неделе будут Раки, которые все время заботятся о семье. Им стоит расслабиться. Примерно, как Тельцам и Близнецам, которые должны проветрить голову от мыслей, отдохнуть и подлечиться. Девам — заняться зубами и пищеварительной системы и не бояться непредвиденных трат.

Позаботиться о здоровье астропсихолог рекомендует и Овнам. Все равно им не нужно начинать новых дел: сомнения могут запутать и сбить с толку. В режиме «бережного отношения к себе» лучше пожить и Весам.

«Не пугайтесь, если страхи за детей вернуться, и вы не сможете с ними совладать, — предупреждает Черемисина Скорпионов. — Не бойтесь попросить о помощи, обратитесь к специалистам».

А самостоятельно влиться в привычный образ жизни предстоит Львам, заключает астропсихолог.

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

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