«Не играйте с голодной собакой». Барнаульский эксперт рассказал, как агрессоры и жертвы провоцируют друг друга в семье

У барнаульского психолога Максима Панова спросили: «Как в семье появляются насильник и жертва? И как выйти из этих ролей?». Вот что он ответил.

Что такое психологическое насилие

Тема психологического насилия (абьюза) очень обширная. Но если упростить и сократить понятие, то абьюз — это любое нарушение личных границ жертвы. Набор «инструментов» агрессора широк.

Виды психологического насилия Газлайтинг — агрессор всячески пытается убедить жертву в том , что его воспоминания или ощущения , мысли — ложные. Типичные фразы: «Ты все придумал ( а), не было такого!»

что его воспоминания или ощущения мысли — ложные. Типичные фразы: «Ты все придумал а), не было такого!» Неглект — игнорирование потребностей близкого человека.

Гиперконтроль — абьюзер требует от жертвы постоянных отчетов о ее местоположении , окружении и так далее. Говорит: «Отправь фото , геолокацию».

окружении и так далее. Говорит: «Отправь фото геолокацию». Обесценивание — агрессор унижает , обнуляет все достижения партнера.

обнуляет все достижения партнера. Сталкинг — преследование жертвы насильником. Что касается криков и оскорблений — они тоже считаются насилием, но в буквальном варианте.

Как «рождаются» жертвы и абьюзеры

Эксперт объясняет, что поведение агрессор может раскрыться не сразу. А через год, два, десять лет отношений.

Максим Панов,

психолог:

С точки зрения науки, и насильник и жертва — сильно травмированные люди. По сути, агрессор делает со своей жертвой то же самое, что делали с ним его родители, когда он был маленьким: кричали, били, обесценивали достижения и чувства, не обеспечивали финансово и все остальное. Что касается жертвы, она пережила в детстве то же самое, но пошла по другому пути — терпеть. Таким образом и складывается «идеальная» пара. Хотя, в таких отношениях, на деле, плохо обоим.

Психолог Максим Панов. Предоставлено altapress.ru.

Такой союз представляет собой созависимые отношения. Подробнее о выгодах жертвы мы говорили в этом выпуске.

Максим Панов,

психолог:

В обществе существует стереотип, что агрессором может быть только мужчина. Это совершенно не так. Среди дам агрессоры тоже нередко встречаются. Просто они проявляют только психологическое насилие к своему партнеру, а мужчины могут и руку поднять.

Еще один важный момент в теме насилия касается провокаций в паре. Мол, сама довела (или довел).

Ссора , конфликт , удушение. СС0

Максим Панов,

психолог:

Редко, но все же случается, что жертва сама провоцирует абьюзера на агрессию. Но тут важно понимать, что она делает это совершенно неосознанно. Например, неуравновешенный муж на взводе из-за проблем на работе, а жена думает: «В-о-о-о-т, ему так плохо, надо поговорить». И все, конфликт. Это как дразнить костью голодного пса — заранее понятно, что набросится. Так вот, не играйте с голодной собакой.

Что делать , если вы — агрессор

Идти к психологу и учиться иначе выстраивать отношения с окружающими. Психолог предупреждает: это будет непросто. Впрочем, жертве, чтобы «освободится», тоже придется поработать над собой.

Агрессия. СС0.

О психологе Максим Панов — психолог, практикующий с 2017 года. Окончил Алтайский государственный педагогический университет по специальности: «Психологическое консультирование». Ведет прием в частном порядке. Также имеет опыт работы с зависимыми людьми и их родственниками в спецучреждении. Помимо консультаций, проводит тренинги, групповые занятия, а также психологические игры на разные темы.

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