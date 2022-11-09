9 ноября
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Жизнь

«Не играйте с голодной собакой». Барнаульский эксперт рассказал, как агрессоры и жертвы провоцируют друг друга в семье

У барнаульского психолога Максима Панова спросили: «Как в семье появляются насильник и жертва? И как выйти из этих ролей?». Вот что он ответил.

Слезы, женщина плачет.
Слезы, женщина плачет.
СС0

Что такое психологическое насилие

Тема психологического насилия (абьюза) очень обширная. Но если упростить и сократить понятие, то абьюз — это любое нарушение личных границ жертвы. Набор «инструментов» агрессора широк.

Виды психологического насилия

  • Газлайтинг — агрессор всячески пытается убедить жертву в том, что его воспоминания или ощущения, мысли — ложные. Типичные фразы: «Ты все придумал (а), не было такого!»
  • Неглект — игнорирование потребностей близкого человека.
  • Гиперконтроль — абьюзер требует от жертвы постоянных отчетов о ее местоположении, окружении и так далее. Говорит: «Отправь фото, геолокацию».
  • Обесценивание — агрессор унижает, обнуляет все достижения партнера.
  • Сталкинг — преследование жертвы насильником.

Что касается криков и оскорблений — они тоже считаются насилием, но в буквальном варианте.

Насилие. Агрессия. Обман.
Насилие. Агрессия. Обман.
unsplash.com/

Как «рождаются» жертвы и абьюзеры

Эксперт объясняет, что поведение агрессор может раскрыться не сразу. А через год, два, десять лет отношений.

Максим Панов,
психолог:

С точки зрения науки, и насильник и жертва — сильно травмированные люди. По сути, агрессор делает со своей жертвой то же самое, что делали с ним его родители, когда он был маленьким: кричали, били, обесценивали достижения и чувства, не обеспечивали финансово и все остальное.

Что касается жертвы, она пережила в детстве то же самое, но пошла по другому пути — терпеть. Таким образом и складывается «идеальная» пара. Хотя, в таких отношениях, на деле, плохо обоим.

Психолог Максим Панов.
Психолог Максим Панов.
Предоставлено altapress.ru.

Такой союз представляет собой созависимые отношения. Подробнее о выгодах жертвы мы говорили в этом выпуске.

Максим Панов,
психолог:

В обществе существует стереотип, что агрессором может быть только мужчина. Это совершенно не так. Среди дам агрессоры тоже нередко встречаются. Просто они проявляют только психологическое насилие к своему партнеру, а мужчины могут и руку поднять.

Еще один важный момент в теме насилия касается провокаций в паре. Мол, сама довела (или довел).

Ссора, конфликт, удушение.
Ссора, конфликт, удушение.
СС0

Максим Панов,
психолог:

Редко, но все же случается, что жертва сама провоцирует абьюзера на агрессию. Но тут важно понимать, что она делает это совершенно неосознанно. Например, неуравновешенный муж на взводе из-за проблем на работе, а жена думает: «В-о-о-о-т, ему так плохо, надо поговорить». И все, конфликт. Это как дразнить костью голодного пса — заранее понятно, что набросится. Так вот, не играйте с голодной собакой.

Что делать, если вы — агрессор

Идти к психологу и учиться иначе выстраивать отношения с окружающими. Психолог предупреждает: это будет непросто. Впрочем, жертве, чтобы «освободится», тоже придется поработать над собой.

Агрессия.
Агрессия.
СС0.

О психологе

Максим Панов — психолог, практикующий с 2017 года. Окончил Алтайский государственный педагогический университет по специальности: «Психологическое консультирование». Ведет прием в частном порядке. Также имеет опыт работы с зависимыми людьми и их родственниками в спецучреждении. Помимо консультаций, проводит тренинги, групповые занятия, а также психологические игры на разные темы.

Задать свой вопрос Максиму Панову можно на нашем сайте, заглянув в любой из материалов. В конце каждой публикации для читателей работает активная ссылка «Задать вопрос». Нажав на нее, читатель попадет в вопросную форму, которую нужно заполнить и направить в адрес редакции. Мы постараемся ответить на все ваши вопросы.

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