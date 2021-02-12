«Не ругайте, не срамите»: муж женщины, выдавшей кукол за детей на похоронах, обратился к россиянам

МВД Дагестана в своем Instagram опубликовало видео с обращением обманутого отца якобы умерших новорожденных детей, которых подменили на кукол.

Напомним, ранее полиция опубликовала несколько видео с куклами и рассказом отца якобы умерших близнецов. Правоохранители занялись расследованием.

Мужчина сообщил о неких людях, которые, со слов жены, взяли ее в оборот прямо в роддоме Ставрополья. После они заявили о гибели младенцев, пообещали их омыть, прочесть молитву и провести все обряды.

Позже выяснилось, что супруга обманывала 9 месяцев, рассказывая о беременности. Мужчина, желая найти детей, устроил самый настоящий переполох в работе властей и правоохранительных органов.

«Не ругайтесь, не срамите. Просить прощения мне не за что. Я думал, что я отец. Я делал свое дело, я был вынужден это делать. Я сделал так, как я должен был сделать», — объяснил он свою позицию в этой истории.

В МВД поддержали мужчину старой притчей: «Не надев чужой обуви и не пройдя его жизненный путь, не говори, какой нужно было идти дорогой».

«Мужчина, искренне убежденный в том, что его дети живы, а кто-то умышленно их украл, продал или спрятал, не мог поступить иначе. Он был уверен, что вся эта история — чистая правда и поступил так, как и должен был поступить настоящий отец. Постарался придать этой истории максимальный резонанс, чтобы привлечь внимание и найти виновных», — отметили правоохранители.

При этом подчеркнули, что если бы возмутитель спокойствия «только на долю секунду усомнился в правдивости всего происходящего, эта история никогда не вышла бы за пределы семьи».

В МВД также отметили, что мужчина попросил не возбуждать уголовное дело, поскольку он устроил переполох из-за того, что «эмоции затмевали все вокруг».