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Жизнь

«Не совершайте окунания, если есть недомогания». Жителям Алтая напомнили о безопасности на Крещение

Следственный комитет напомнил жителям Алтайского края о правилах безопасности и возможной ответственности во время проведения Крещенских купаний.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
Олег Богданов

В дни празднования Крещения Господня многие граждане России традиционно совершают обряды омовения в местных водоемах.

«Если в южных регионах страны температура воздуха и воды для текущего времени года может быть достаточно комфортной, то в регионах с более суровым климатом к купанию в проруби необходимо подготовиться», — подчеркнули в ведомстве.

В СК подготовили специальные карточки с напоминаниями, чтобы праздничный день не омрачили неприятности.

Жителям края посоветовали проводить окунания только в специально оборудованных места, если таковые существуют.

«Если в регионе нет специально оборудованных для купания мест — проведение Крещенских купаний недопустимо», — отметили в СК.

Также не рекомендуют погружаться в воду в состоянии опьянения, поскольку из-за резкого переохлаждения может прихватить сердце.

Напомним, в Барнауле из-за ковида не будет купели на Оби и Крестного хода, но зато построят Крещенский городок. Единственное место в городе, где разрешили крещенские купания, находится в поселке Борзовая заимка.

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