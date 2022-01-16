«Здесь пройдет обряд»: глава Барнаула проконтролировал возведение Крещенского городка

Напомним, в Барнауле из-за ковида не будет купели на Оби и Крестного хода, но зато построят Крещенский городок в районе Речного вокзала. Здесь уже приступили к строительству снежной часовни.

15 января Франк посетил место проведения работ. Он напомнил, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и действующими ограничениями, как и в прошлом году, на реке будут только освящать воду.

«Здесь пройдет обряд освящения воды. Самое главное — это вопросы безопасности наших граждан, им мы уделяем особое внимание. 19 января на Речном вокзале будет организован пост полиции, будут дежурить сотрудники полиции, спасатели, представители народной дружины», — отметил глава города.

Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды на соответствие санитарным нормам, в ближайшее время будут получены результаты анализа.

Сотрудники МЧС проверили толщину льда — она составляет почти 50 см, поэтому одновременно на льду максимально могут находиться не более 50 человек.

После проведения мероприятия все ледяные конструкции (часовня, крест, тумбы под библию) разберут и вывезут — на эти цели предусмотрено 481,4 тыс. рублей.