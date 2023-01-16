«Не спешите расстраиваться». Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Неделя перемен. В Крещение целебное омовение можно принять и в собственной ванной. В среду идеальный день для поста, разгрузки ЖКТ. В субботу — для поминания ушедших», — говорит барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что измениться в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru .

Больше внимание своему телу и коже стоит уделить Близнецам, советует астропсихолог. «Давно ли вы устраивали себе спа-процедуры? Знаете, чего хочет ваше тело? Или совсем его забросили?», — спрашивает специалистка.

О том же, по ее словам, стоит задуматься Козерогам: сделать массаж, заняться зарядкой. А еще разобрать гардероб и заняться самообразованием.

«Вас будет будет тянуть к уединению и общению одновременно. Удовлетворите обе потребности. Побудьте сами с собой. И выделите время на приятную вам компанию», — обращается Светлана Черемисина к Скорпионам.

Стать дисциплинированнее она советует Рыбам и не спешить растраиваться. Тогда никакая смена обстоятельств не будет страшна.

«Вы почувствуете желание стать влиятельнее. Все в ваших руках, словах и подаче. Но не причиняйте беспокойства другим», — рекомендует Стрельцам эксперт.

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Черемисина также отметила, что Дев ждет жилищный вопрос, который не нужно решать любой ценой, а Ракам стоит провести неделю в покое и не лезть в прорубь.

«Не делайте из близких подчиненных, а еще не ругайтесь с детьми», — так астропсихолог советует беречь отношения Львам. Оставить поучительный и назидательный тон с партнером рекомендует Тельцам.

А для Водолеев, по словам собеседницы, как будто начнется весна: появятся силы, желания и возможности заняться отношениями.

«Вы можете быть чрезвычайно работоспособными, эффективными, объединяющими, блистательными, лидирующими», — говорит она о Весах, которым помешать смогут только сомнения.

А настоящая решимость придет к Овнам. «Но не пытайтесь делать все и сразу», — заключил астропсихолог.