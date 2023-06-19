19 июня
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Жизнь

Не стыдитесь. Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Неделя самоконтроля. Попробуйте пораньше вставать, поменьше говорить, планировать, выходить из себя, раздражаться. Побольше уединяться, созерцать, медитировать, быть с собой», — советует барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что изменится в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru.

Мрачные мысли, нейросеть.
Мрачные мысли, нейросеть.
altepress.ru.

Овны, откажитесь от алкоголя, активного отдыха, риска, экстрима. Внимательно водите автомобиль. Не превышайте скорость, соблюдайте правила. Имущественные вопросы отложите.

Тельцы, берегите отношения с ближайшим окружением. Не скандальте с коллегами, соседями, братьями, сестрами. Обратите внимание на здоровье вашей шеи.

Близнецы, закрывайте рот на замок. Молчание пойдет вам только на пользу. Начнете выяснять отношения, прощайтесь с хорошим настроением и ресурсами.

Раки, говорите о прекрасном, о достоинствах, о росте. Гневливой речи избегайте. Не суетитесь. Многого от недели не ждите, не планируйте. Будьте благодарны за то, что есть.

Львы, помогайте людям находить друг друга. Выступайте посредником. Не стыдитесь этой роли. Алкоголя, бурных вечеринок сторонитесь. Авторитет сильно пострадает. Постарайтесь вовремя ложиться спать.

Девушка спит.
Девушка спит.
CC0

Девы, эффективность, ловкость, скорость в работе вернется к вам ближе к выходным. Договаривайтесь со всеми по-хорошему. Не упирайтесь. Амбиции свои держите в узде.

Весы, будьте более сдержанными на работе, с начальством. Не гоните лошадей, не ускоряйте график, вовремя отдыхайте. Следите за давлением, коленями.

Скорпионы, внимательно общайтесь на неделе с начальством, старшими, отцом, иностранцами, мужем или женой. Не наезжайте. Даже если вам кажется, что вы на 100 процентов правы.

Стрельцы, не давите на вторую половинку. Не грубите родственникам. Отношения с близкими пора обновить. Но не нужно это делать через ссоры, стресс, обвинения, претензии. Следите за речью.

Козероги могут почувствовать, что жизнь остановилась. Вернитесь к отложенным делам, связанным с гардеробом, кошельком, питанием, хорошим настроением, лицом.

Водолеи почувствуют в себе силы развивать свои способности. Займитесь здоровьем ЖКТ. Пейте больше чистой воды. Внимательно следите за тем, что едите.

Рыбы, не портите отношения с домашними. Прежде чем предъявлять обвинения, понаблюдайте за собой. Есть ли у вас баланс «брать- давать» во всех сферах вашей жизни?

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

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