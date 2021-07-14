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Жизнь

Не успел продать. Следствие арестовало дома и земли бизнесмена Быкова, обвиняемого в убийствах

В Красноярском крае наложили арест на имущество бизнесмена Анатолия Быкова («Челентано») в рамках расследования подстрекательства к убийству, сообщает региональный СК.

Анатолий Быков.
Анатолий Быков.
khakasia.info.

Напомним, 7 мая 2020 года силовики сообщили о задержании Быкова. Ему предъявили обвинение в двойном убийстве и заказном убийстве, также подозревают в управлении преступным сообществом и уходе от налогов. Сейчас он находится в СИЗО.

В СК уточнили, что Быкова обвиняют в подстрекательстве к убийству бизнесмена Андрея Неколова по найму, совершенному в январе 2005 года.

«Потерпевшей стороной был заявлен гражданский иск о взыскании с Быкова денежных средств в качестве возмещения морального вреда, причиненного убийством Неколова», — рассказали в ведомстве.

«В целях обеспечения приговора в части гражданского иска потерпевшей стороны Центральным районным судом Красноярска удовлетворено ходатайство следствия о наложении ареста на имущество обвиняемого на общую сумму более 50 млн рублей», — отметили в СК.

Среди арестованных объектов земельный участок площадью более 17 тыс. кв. метров с незарегистрированным в кадастровой палате трехэтажным коттеджем, в котором Быков проживал до задержания.

Также арестовали земельный участок площадью более 5 тыс. кв. метров и расположенный на нем «гостевой дом» площадью более 900 кв. метров.

В список попали и нежилые здания общей площадью более 900 кв. метров, расположенные в селе Гляден.

Накануне сообщали про «удивительный дом» Быкова, который решили продать за 80 млн рублей — трехэтажная усадьба площадью 983 кв. метра. Судя по всему, это и есть тот самый «гостевой дом».

По данным NGS24.ru, Быков владеет самой крупной частью элитного поселка Удачный (более 9,5 гектара), где проживают «соседи губернатора».

Владение разбито на несколько кадастровых участков. Некоторые записаны на самого Быкова, часть — на аффилированные с ним фирмы, часть — на связанных с ним лиц.

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