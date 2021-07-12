«Удивительный дом» арестованного за убийства бизнесмена Быкова продают за 80 млн рублей

В Красноярск выставили на продажу подешевевший коттедж бизнесмена и политика Анатолия Быкова, имевшего репутацию «главного криминального авторитета Сибири», сообщает NGS24.ru .

Напомним, 7 мая 2020 года сообщили о задержании Быкова. Предъявили обвинение в двойном убийстве и заказном убийстве, а также подозревают в управлении преступным сообществом и уходе от налогов. Сейчас он находится в СИЗО.

Быков владеет самой крупной частью элитного поселка Удачный. Владение разбито на несколько кадастровых участков.

«Некоторые записаны на самого Быкова, часть — на аффилированные с ним фирмы, часть — на связанных с ним лиц. Общая площадь — 95 тысяч квадратных метров, или 9,5 гектара. Это 13 футбольных полей», — отмечает издание.

На территории восемь особняков — четыре огромных и пять обычных. Есть два забора — один по внешнему периметру, второй окружает основную центральную часть резиденции.

Продают коттедж площадью 983 кв. метра — за 80 млн рублей. Судя по описанию, речь идет о трехэтажной усадьбе.

В доме пять санузлов, инфракрасная сауна, 12-метровый бассейн. Число комнат в объявлении не указали, но, судя по всему, их немало.

«Посмотрите, какой удивительный дом может стать вашим. Это предложение заинтересует успешных, состоятельных людей, которые рассматривают жизнь на живописном берегу могучего Енисея среди высоких сосен. Свежий лесной воздух, смешанный с речной прохладой, вид на горы на фоне глубокой синевы неба с белоснежными облаками придают этому месту незабываемое впечатление и особый статус. Это надо увидеть собственными глазами!» — говорится в объявлении.

«Большая дружная семья с комфортом будет проживать здесь благодаря грамотной планировке по индивидуальному проекту. Четыре изолированных спальни, несколько санузлов, бассейн, джакузи, хаммам, сауна, спортивный зал, бильярдная, зимний сад, подсобные помещения. Отдельного внимания заслуживает входная группа с великолепным холлом», — описали риелторы дом.

Примечательно, что изначально коттедж продавали за 110 млн рублей, однако на данный момент ценник упал на 30 млн — до 80 миллионов.

Кстати, в марте 2021 года Быков решил прямо из СИЗО выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Госдуму. Позже бизнесмен написал письмо и объяснил свои мотивы.