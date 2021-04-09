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Политика

Из СИЗО в Госдуму: обвиняемый в убийствах бизнесмен Быков объяснил решение стать депутатом

Арестованный красноярский политик и бизнесмен Анатолий Быков назвал причины, заставившие его баллотироваться в депутаты Госдумы. Письмо опубликовал его сторонник, ресторатор Владимир Владимиров.

Анатолий Быков.
Анатолий Быков.
khakasia.info.

Напомним, 7 мая 2020 года стало известно о задержании Быкова по подозрению в причастности к нападениям в 1994 году. Предъявили обвинение в двойном убийстве, подозревают в управлении преступным сообществом. Сейчас он находится в СИЗО.

В конце марта 2021 года СМИ сообщили о намерении Быкова выдвинуть свою кандидатуру на осенних выборах в Госдуму. 8 апреля бизнесмен написал письмо, в котором объяснил свои мотивы.

«Каждому из вас, кто откликнулся на мое обращение и поучаствовал в импровизированном голосовании в интернете, оставил свой комментарий, я выражаю свою благодарность! Я не могу не принять ваше доверие и поддержку и даю согласие на участие в выборах в Госдуму РФ по одномандатному округу как самовыдвиженец!» — написал Быков.

«Уверен, что в работе по выдвижению моей кандидатуры на выборы мы столкнемся с беспрецедентными препятствиями, которые будут искусственно создаваться из-за боязни действующей власти, но считаю, что вместе мы все преодолеем», — подчеркнул бизнесмен.

Кроме того, он решил «показать, как в нашем правовом демократическом государстве работает наша Конституция и реализуется выборное законодательство, в котором черным по белому закреплено право каждого избирать и быть избранным».

Быков отметил, что «правда, вера, Бог, Родина и народ» не позволят и дальше «опустошать, грабить и разваливать нашу великую Россию».

Стоит отметить, что по закону граждане, содержащиеся в местах лишения свободы по решению суда, не имеют права избираться.

Ранее Быков заявил, что «в России выгоднее стать сукой, чем остаться человеком», а также решил дойти до Европейского суда по правам человека.

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