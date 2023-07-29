Не вздумайте просить повышения зарплаты: народные приметы на Афиногенов день 29 июля

Считается, что с 29 июля летняя жара идет по убывающей.
Праздник имел огромное значение для крестьян, так как на Финогея приходилось начало жатвы. 29 июля начинали собирать рожь — кормилицу на долгие зимние месяцы.
Что нельзя делать 29 июля
На Финогея запрещалось ходить в лес, люди верили, что по лесу сейчас ходит заря и подбирает птичьи перья, а тревожить ее нельзя. Также не следует рубить дрова, охотиться, собирать ягоды и грибы, кричать и петь рядом с лесом, чтобы не поднимать лишнего шума.
Не стоит браниться и желать зла другим, иначе все это может вернуться бумерангом обратно. Не стоит просить и о повышении в должности или зарплате — можно получить обратную реакцию вплоть до увольнения.
Традиционно не стоит мыть полы и даже подметать в доме — можно вымести из жизни всю удачу и лишиться здоровья и благополучия.
Что можно делать в Финогеев день
Следует поддерживать себя в благостном настроении, думать о хорошем, больше улыбаться и желать благополучия окружающим, чтобы это отразилось и на собственной жизни.
Можно проводить время с семьей или побыть наедине с собственными приятными мечтами.
Поход в гости, встречи с друзьями и доброе общение с близкими на 29 июля привлекали в дом удачу и счастье.
На Афиногена собирать грибы было запрещено, а вот сразу после него они считались пригодными в пищу и для заготовок на зиму.
Народные приметы на 29 июля
- 29 июля пошел дождь — собранный урожай будет тяжело сберечь.
- Желтые облака на закате и поникшая морковная ботва — к дождю на следующий день.
- Роса до самого полудня — к жаре.
- Найти при жатве раздвоенный колосок ржи — к достатку.
- Густой туман в Финогеев день — в лесу будет много грибов.
- Утром небо ясное — скоро птицы будут готовиться улетать на юг.
- Днем ярко светит солнце — будет хороший урожай на полях.
- Ботва овощей на грядках поникла — жди затяжных дождей.