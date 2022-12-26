Не взваливайте на себя больше, чем нужно. Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Хорошая неделя, чтобы отдать долги, завершить начатое, закрыть вопросы по работе до четверга. Сами праздники вернут нас к чему-то давно забытому, отложенному», — говорит барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что измениться в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru .

Инвестировать и отдыхать — два главных слова для Львов на этой неделе, говорит астропсихолог. А вот Рыб ждет много успешных дел.

«Отдавайте долги, помогайте нуждающимся, старшим, родственникам партнера. С четверга пишите планы на Новый год, попробуйте обойтись пока без активных действий», — советует эксперт Тельцам и Близнецам. Последним, правда, не стоит забывать и о себе.

По словам Черемисиной, использовать свой боевой настрой и направить его на развитие талантов удастся Весам, которые в итоге переключатся на семью. Стрельцам же, чувствующим себя умнее и компетентнее других, стоит воздержаться от проповедей и подумать, прежде чем говорить, добавляет собеседница.

Также она указала, что Овнам будет полезно полениться: «Помедленней ходить, закончить начатое, к новому пока не приступать. В общем заняться привычными делами».

Что касается отношений — разобраться кто есть кто и избавиться от всего ненужного удастся Водолеям. Эта же тема на первый план, по словам эксперта, выйдет и у Козерогов.

«Не ревнуйте партнера. Выступите защитником и адвокатом отношений», — советует Черемисина Скорпионам. Оставить суету нужно постараться Ракам, уверен астропсихолог и предостерегает: «Можете на этой неделе загрузиться и взвалить на себя больше, чем нужно».

Светлана Черемисина посоветовала Девам смотреть на домочадцев с юмором и погрузиться в обустройство домашнего уюта. «Встретьте Новый год так, как хотите именно вы», — заключила она.