26 декабря
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Жизнь

Не взваливайте на себя больше, чем нужно. Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Хорошая неделя, чтобы отдать долги, завершить начатое, закрыть вопросы по работе до четверга. Сами праздники вернут нас к чему-то давно забытому, отложенному», — говорит барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что измениться в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru.

Мрачные мысли, нейросеть.
Мрачные мысли, нейросеть.
altepress.ru.

Инвестировать и отдыхать — два главных слова для Львов на этой неделе, говорит астропсихолог. А вот Рыб ждет много успешных дел.

«Отдавайте долги, помогайте нуждающимся, старшим, родственникам партнера. С четверга пишите планы на Новый год, попробуйте обойтись пока без активных действий», — советует эксперт Тельцам и Близнецам. Последним, правда, не стоит забывать и о себе.

По словам Черемисиной, использовать свой боевой настрой и направить его на развитие талантов удастся Весам, которые в итоге переключатся на семью. Стрельцам же, чувствующим себя умнее и компетентнее других, стоит воздержаться от проповедей и подумать, прежде чем говорить, добавляет собеседница.

Также она указала, что Овнам будет полезно полениться: «Помедленней ходить, закончить начатое, к новому пока не приступать. В общем заняться привычными делами».

Что касается отношений — разобраться кто есть кто и избавиться от всего ненужного удастся Водолеям. Эта же тема на первый план, по словам эксперта, выйдет и у Козерогов.

«Не ревнуйте партнера. Выступите защитником и адвокатом отношений», — советует Черемисина Скорпионам. Оставить суету нужно постараться Ракам, уверен астропсихолог и предостерегает: «Можете на этой неделе загрузиться и взвалить на себя больше, чем нужно».

Светлана Черемисина посоветовала Девам смотреть на домочадцев с юмором и погрузиться в обустройство домашнего уюта. «Встретьте Новый год так, как хотите именно вы», — заключила она.

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

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