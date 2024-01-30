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Жизнь

Небольшой снег. Какая погода придет в Алтайский край 30 января

Зима, мороз. Изморозь.
Зима, мороз. Изморозь.
СС0

Погода Алтайский край

Температура ночью достигнет -19,-24 гр., местами до -29 гр. При этом днем потеплеет до -11 градусов.

Местами небольшой снег. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах местами гололедица.

Ветер южный, 2-7 м/с., местами порывы до 12 м/с.

Погода Барнаул

Температура ночью: -22,-24 гр. Днем: -11,-13 гр.

Преимущественно без осадков. В утренние часы возможна изморозь. На дорогах местами гололедица.

Ветер южный, 2-7 м/с.

Ранее сообщалось, что мощная вспышка произошла на Солнце. Altapress.ru рассказал о последствиях.

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