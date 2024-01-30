Небольшой снег. Какая погода придет в Алтайский край 30 января

Погода Алтайский край
Температура ночью достигнет -19,-24 гр., местами до -29 гр. При этом днем потеплеет до -11 градусов.
Местами небольшой снег. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах местами гололедица.
Ветер южный, 2-7 м/с., местами порывы до 12 м/с.
Погода Барнаул
Температура ночью: -22,-24 гр. Днем: -11,-13 гр.
Преимущественно без осадков. В утренние часы возможна изморозь. На дорогах местами гололедица.
Ветер южный, 2-7 м/с.
Ранее сообщалось, что мощная вспышка произошла на Солнце. Altapress.ru рассказал о последствиях.
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