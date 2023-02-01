Небольшой снег выпадет в Алтайском крае. Погода 2−4 февраля

Какая погода будет в Алтайском крае 2−4 февраля, рассказали в региональном Гидрометцентре.

Снег в алтайском селе. Много снега.

Погода в Алтайском крае 2−4 февраля

Ночью 2 февраля в Алтайском крае возможны −19…−24 градусов, в предгорьях до -13.

Днем установятся −8…−13 градусов, в предгорьях до -1. Преимущественно без осадков, утром вероятны изморозь и дымка.

Ветер будет северо-восточный, 2−7 м/с.

Ночью 3 февраля температура достигнет −18…−23 (местами до -13) градусов, в днем −7…−12 (местами до -1) градусов. Также преимущественно без осадков, но местами по югу пройдет небольшой снег. Прогнозируют изморозь и дымку.

Ночью 4 февраля в Алтайском крае обещают −16…−21 градусов, в предгорьях до -11 градусов. Днем — до −9…−14 градусов. Пройдет небольшой снег.

Зима. Много снега. Уборка снега. Михаил Хаустов

Погода в Барнауле 2−4 февраля

Ночью 2 февраля в Барнауле ожидаются −20…−22 градусов, а днем −8…−10 градусов. Преимущественно без осадков. Утром вероятна дымка.

Ночью 3 февраля возможны −19…−21 градусов, а днем −9…−11 градусов.

Ночью 4 февраля градусник покажет −18…−20, а днем −10…−12 градусов. Ветер будет северо-восточный, 3−8 м/с.