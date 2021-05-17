Недавно назначенная судья обошла по доходам председателя арбитража Алтайского края

На сайте Арбитражного суда Алтайского края появились декларации судей — то есть сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год. В декларациях, как обычно, указаны суммы, полученные от всех разрешенных законом источников, причем не только самих судей, но и их супругов и несовершеннолетних детей. Суммы указаны без вычета налога на доходы физлиц. О доходах арбитражных судей — в материале altapress.ru.

Лидер по доходам

Судья Екатерина Фаст получила в 2020 году наибольший доход среди всех судей арбитражного суда края: 9 млн рублей.

В публикации на сайте указано, что «источником получения средств, за счет которого совершена сделка по приобретению квартиры в долевом строительстве, являются: доход, полученный от продажи квартиры и кредитные средства.

Источником средств по приобретению автомобиля является: доход полученный от продажи автомобиля, накопления за предыдущие годы и раздел общего совместного имущества супругов».

У судьи Екатерины Фаст в собственности квартиры 70 и 20 кв. метров (в последней — четверть доли), гараж и квартира в пользовании (73 кв. метра). В декларации также указан автомобиль BMW X3.

Екатерина Фаст. altai-krai.arbitr.ru

Судья Фаст работает в краевом арбитраже с 2020 года, указ о ее назначении президент Владимир Путин подписал в июне. До этого она трудилась в Седьмом арбитражном апелляционном суде (в Томске) секретарем судебного заcедания, помощником судьи и помощником зампредседателя суда.

Вошли в пятерку

Вторым по размеру доходов стала судья Виктория Синцова, председатель судебного состава. В 2020 году она заработала 6,39 млн рублей. У нее также в собственности квартира 80 кв. метров, гараж и автомобиль «Тойота Лэнд Крузер 150″. В краевом арбитраже Синцова работает с 2004 года.

Недалеко от нее по размеру доходов ушел и Максим Кулик, председатель судебного состава. Его годовой доход — 6,29 млн. У Кулика в собственности квартира (84 кв. метра), дачный дом, участок в 4,4 сотки, ячейка в кооперативном погребе, баня, гараж и автомобиль „Фольксваген Джетта“.

Судьей в арбитраже Максим Кулик работает с 2003 года, он кандидат наук.

Максим Кулик. altai-krai.arbitr.ru

В пятерку самых богатых» по итогам 2020 года вошел и председатель арбитражного суда края Борис Долгалев: он заработал 5 млн рублей. У него в собственности три квартиры: 69 и 64 кв. метра в индивидуальной и 54 кв. метра — в общей долевой (одна десятая).

Супруга председателя, судя по публикации, доход не имела.

У Долгалева в пользовании квартира 71 кв. метров и машиноместо — очевидно, для автомобиля «Фольксваген Туарег». Причем за год у председателя арбитража мало что изменилось: то же движимое и недвижимое имущество. Правда, доход в 2020 году увеличился на 700 тыс. рублей — по сравнению с 2019-м.

Председатель Арбитражного суда Алтайского края Борис Долгалев. Антон Федотов / altairegion22.ru

Замыкает пятерку зампредседателя суда Эдуард Ли. Его доход — 4,49 млн рублей.

У Ли квартира в общей долевой собственности площадью 96 кв. метров (ему принадлежит одна четверть) и квартира в пользовании (85 кв. метров). Автомобиля у него нет, зато есть у супруги — это KIA Mohave (HM).

В краевом арбитраже Ли недавно — с апреля 2020 года. До этого трудился арбитражным судьей в Тюменской области.

Эдуард Ли , заместитель председателя Арбитражного суда Алтайского края. altai-krai.arbitr.ru

Другие судьи

Еще двое арбитражных судей заработали больше 4 млн рублей: Илья Закакуев (4,16 млн) и Мищенко (4,12 млн). У большинства же судей годовой доход колеблется между 2,6 и 3,8 млн.

А меньше всего заработала Юлия Лопатина — 1,2 млн рублей. Видимо, это связано с тем, что судьей она назначена недавно — указ об этом президент подписал в сентябре 2020 года.

До этого Лопатина работала помощником судьи, а затем помощником зампредседателя Седьмого арбитражного апелляционного суда (Томск).

У Юлии Лопатиной две квартиры (31 кв. метров — в общей совместной собственности, 51 кв. метр — в индивидуально), участок в 0,2 га (общая совместная собственность) и погреб. А в пользовании — квартира площадью 63 «квадрата», баня, гараж и автомобиль «ВАЗ 11183».

В арбитраже края в настоящий момент работает 43 судьи, следует из информации сайта суда.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

Публичный опыт

Сведения о доходах, расходах и имуществе судьи обязаны предоставлять ежегодно в суд, в котором работают, по закону «О статусе судей».

Но, надо сказать, долгое время краевой арбитраж эти сведения на сайте не публиковал. Первый опыт был сделан в 2014 году (сведения за 2013 год), а затем суд взял паузу.

Публичными доходы судей вновь стали после прихода на пост председателя суда Бориса Долгалева весной 2019 года. В настоящий момент на сайте доступны сведения о доходах с 2018 года.

Ранее о доходах отчитались депутаты АКЗС, губернатор края и главный следователь Алтайского края. Доход губернатора составил 8,5 млн рублей, главы алтайского следкома — около 4 млн., спикера заксобрания — 4,3 млн.

Заседание президиума арбитражного суда Алтайского края. altai-krai.arbitr.ru