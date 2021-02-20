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Жизнь

Неизвестного науке зверя с пушистым задом обнаружили в Приморье: «Это что за покемон?»

Центр «Амурский тигр», занимающийся сохранением вымирающих хищников, опубликовал в своем Instagram видео с «неизвестным животным».

Неизвестный зверь. Приморье.
Неизвестный зверь. Приморье.
кадр из видео.

Специалисты центра отметили, что неизвестного науке зверя обнаружили инспекторы Приморского охотнадзора.

«В краевом Министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира считают, что попавший на видео зверек с высокой долей вероятности является альбиносом енотовидной собаки», — отметили эксперты.

Экологи также полагают, что зверек — носитель редкой генетической мутации, по аналогии со знаменитым «белым бенгальским тигром».

«Вопрос „Это что за покемон?“ остается открытым!» — добавили специалисты центра.

В комментариях появились шутливые предположения: «Метис. Папа — норка, а мама — бобер», «Что-то похожее на манула и песца», «Чупакабра», «Может, это писец?».

Местные жители также отметили, что зверек невероятно лохматый: «Зад пушистый, а это — самое главное в Приморском крае».

«Зря его наука открыла. Сейчас браконьеры понабегут», — с сожалением отметили жители региона.

Ранее в центре Барнаула заметили неизвестного зверька. Животное назвали бобром, крысой и ондатрой.

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