Некоторым большегрузам временно запретят ездить по барнаульским дорогам

Запрет коснется транспорта с нагрузкой на ось более шести тонн.
Такие меры ежегодно вводят во время весенней распутицы, чтобы сохранить барнаульские дороги в целости.
Однако ограничения не затронут некоторые виды перевозок и транспорта. Так, например, свободно продолжат курсировать международные грузоперевозки.
Также без запретов смогут передвигаться пассажирские автобусы, грузовики с пищевыми продуктами и кормами, лекарствами, топливом и прочими необходимыми ресурсами.
Кроме того, ограничения не наложат на спецтехнику и транспортные средства федеральных органов власти, в которых законом предусмотрена военная служба.
Ранее барнаульцы показали дорогу и тротуары у Телецентра и нового ЖК. Местные жители жалуются, что ежедневно там застревает по три-четыре автомобиля, а пешеходу и вовсе невозможно пройти.