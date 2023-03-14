14 марта
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Жизнь

Некоторым большегрузам временно запретят ездить по барнаульским дорогам

С 1 по 30 апреля в Барнауле введут временные ограничения на движение тяжеловесного транспорта, сообщают в мэрии города.

Новый мост, фуры, грузовики.
Новый мост, фуры, грузовики.
Дмитрий Лямзин.

Запрет коснется транспорта с нагрузкой на ось более шести тонн.

Такие меры ежегодно вводят во время весенней распутицы, чтобы сохранить барнаульские дороги в целости.

Однако ограничения не затронут некоторые виды перевозок и транспорта. Так, например, свободно продолжат курсировать международные грузоперевозки.

Также без запретов смогут передвигаться пассажирские автобусы, грузовики с пищевыми продуктами и кормами, лекарствами, топливом и прочими необходимыми ресурсами.

Кроме того, ограничения не наложат на спецтехнику и транспортные средства федеральных органов власти, в которых законом предусмотрена военная служба.

Ранее барнаульцы показали дорогу и тротуары у Телецентра и нового ЖК. Местные жители жалуются, что ежедневно там застревает по три-четыре автомобиля, а пешеходу и вовсе невозможно пройти.

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