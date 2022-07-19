Немецкие полицейские отказываются отдирать активистов от асфальта

Профсоюз полицейских Берлина потребовал снять со стражей правопорядка обязанность отклеивать протестующих активистов от асфальта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз организации.

Правоохранители пожаловались, что участились случаи, когда в ходе акций протестов граждане садятся на проезжую часть и приклеивают свои конечности к асфальту, используя строительные смеси.

В результате полицейские не могут выполнить свои обязанности без зубила и молотка. Однако такой способ весьма травматичен.

После подобных инцидентов активисты подают иски в суд, утверждая, что сотрудники полиции нанесли им телесные повреждения «посредством молотка и зубила».

В связи с этим профсоюз полицейских в Берлине просит немецкие власти переложить работу по освобождению дорог от протестующих на дорожно-строительные компании, а стоимость работ взыскивать с самих активистов.

Ранее сообщалось, что в Барнауле мужчине вынесли приговор за оскорбление сотрудников полиции. Барнаулец обругал полицейских нецензурной бранью, снял это на видео и выложил в социальные сети.

За это ему придется выплатить 20 тысяч рублей, причем половина суммы пойдет в компенсацию морального вреда.