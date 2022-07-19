20 июля
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Жизнь

Немецкие полицейские отказываются отдирать активистов от асфальта

Профсоюз полицейских Берлина потребовал снять со стражей правопорядка обязанность отклеивать протестующих активистов от асфальта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз организации.

Асфальт.
Асфальт.
СС0

Правоохранители пожаловались, что участились случаи, когда в ходе акций протестов граждане садятся на проезжую часть и приклеивают свои конечности к асфальту, используя строительные смеси.

В результате полицейские не могут выполнить свои обязанности без зубила и молотка. Однако такой способ весьма травматичен.

После подобных инцидентов активисты подают иски в суд, утверждая, что сотрудники полиции нанесли им телесные повреждения «посредством молотка и зубила».

В связи с этим профсоюз полицейских в Берлине просит немецкие власти переложить работу по освобождению дорог от протестующих на дорожно-строительные компании, а стоимость работ взыскивать с самих активистов.

Ранее сообщалось, что в Барнауле мужчине вынесли приговор за оскорбление сотрудников полиции. Барнаулец обругал полицейских нецензурной бранью, снял это на видео и выложил в социальные сети.

За это ему придется выплатить 20 тысяч рублей, причем половина суммы пойдет в компенсацию морального вреда.

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