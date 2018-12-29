Следователи возбудили дело из-за гибели ребенка под колесами поезда в Алтайском крае

В редакцию altapress.ru обратилась жительница Камня-на-Оби Оксана Штерц, чей 12-летний сын погиб на железной дороге в конце 2017 года. Эта история стала громкой после того, как в сети распространили страшные фото с места ЧП. Тогда назывались разные версии случившегося. Как рассказала женщина, правоохранители пришли к выводу, что это был несчастный случай.

Трагедия произошла утром 18 ноября 2017 года. На железнодорожной насыпи по улице Томской в Камне-на-Оби поезд сбил ребенка. Оксана Штерц рассказала altapress.ru, что произошло в тот день.

За два дня до ЧП мальчика вместе с его 15-летним знакомым в состоянии опьянения задержали сотрудники полиции. Обоим оказали медпомощь. Оксана говорит, что сыну после этой истории было очень стыдно показываться на глаза своим одноклассникам и товарищам по секции бокса. Поэтому 12-летний Антон вместо того, чтобы идти в школу, решил спрятаться от матери за забором на железнодорожной насыпи недалеко от дома.

Оксана Штерц,

мама погибшего мальчика:

Мы в то утро с ним занимались хозяйством. Он не хотел идти в школу, а я настаивала. В какой-то момент я выпустила его из виду и начала искать. А он, оказывается, пошел на железную дорогу и зашел в «карман», который находится напротив дома. И сидел, прятался от меня. Когда я начала его звать, он услышал и перешел на другую сторону. Там от забора до путей — 3,5 метра. Антон подумал, что это расстояние не опасно для жизни, он не знал, чем это обернется. А когда поезд приблизился, его просто снесло ветром. Машинист слишком поздно его увидел и не успел затормозить.

Целый год следствие проводило экспертизы, которые должны были установить, что же произошло. Одно, как говорит Оксана, известно точно: мальчика изначально не было на путях. Ребенка могло просто затянуть под состав.

Следственный эксперимент, который проводили сотрудники Западно-Сибирского СУ на транспорте СКР, не показал той картины, которую зафиксировали после происшествия, говорит Оксана. Она считает, что тело ребенка могли перемещать и даже специально положить на пути, чтобы увести правоохранителей по ложному следу.

Пока шли проверки, Оксане Штерц обратилась через «горячую линию» к руководителю СКР Александру Бастрыкину. После этого ситуацию поставили на контроль. Вскоре возбудили уголовное дело — по признакам ч.2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»). Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского СУТ СКР, обвинений пока никому не предъявили, но следствие рассматривает несколько версий.

По мнению Оксаны Штерц, железная дорога и мост в Камне-на-Оби построены с нарушениями, из-за которых машинист не смог разглядеть ее ребенка издалека. Женщина говорит, что местные дети часто играют на железнодорожной насыпи, и даже после гибели ее сына не боятся это делать.