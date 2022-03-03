Netflix приостановил производство четырех российских сериалов и фильмов

Компания работала над четырьмя фильмами и сериалами, пишет «Лента».

Среди них — драматический сериал «Анна К» со Светланой Ходченковой в главной роли (производства 1−2-3 Production и «Друг Друга»), сериал с Александром Петровым (производства компании «Водород» и «Манки Стайл»), сериал «Ничего особенного» с Юрием Борисовым (студия 1−2-3 Production) и криминальный триллер «Зато» Дарьи Жук (продюсеры — Ирина Смирнова и Александр Кушаев).

Напомним, 1 марта Warner Bros и Sony отменили прокат «Бэтмена» и «Морбиуса» в России. Премьера перезапуска «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном должна была состояться 2 марта, «Морбиуса» с Джаредом Лето — 24 марта.

Вслед за ними от российского проката отказались другие американские кинопроизводители.