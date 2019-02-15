Ни брака, ни аборта: почему советским женщинам запрещали выходить замуж за иностранцев

15 февраля 1947 года в Советском Союзе официально запретили браки между гражданами СССР и иностранцами. К тому времени уже 11 лет существовал запрет на аборты. Все эти нововведения объяснялись заботой о женщинах. В настоящих причинах запретов разбирался altapress.ru.

Закон о любви

Указ президиума Верховного Совета «О воспрещении браков между гражданами СССР и иностранцами» вступил в силу 15 февраля 1947 года. Борьба с интернациональными браками началась со следующей формулировки: «наши женщины, вышедшие замуж за иностранцев и оказавшиеся за границей, в непривычных условиях чувствуют себя плохо и подвергаются дискриминации».

Ещё в годы Великой Отечественной советские граждане заводили семьи на территории стран Восточной Европы — это касалось и мужчин, и женщин. Несмотря на любовь, многие возвращались на родину: или разрушали браки, или питали надежды на скорый отъезд обратно.

В послевоенные годы для восстановления СССР потребовались ресуры: в промышленности, хозяйстве и других сферах. Нужно было привести в порядок и демографию. Чтобы удержать тех, кто способен воспроизводить потомство, шли на крайние меры. Браки с иностранцами не просто запрещались, но и признавались недействительными.

Нельзя не родить

Женщина с ребенком в поликлинике МАММ / МДФ

Распространялась такая политика, кстати, не только на браки, но и на сожительства, на романы. Любой вид любви карался законом. Отказы не принимали: если отказывался подчиняться — предал Родину. И вариантов развития событий не так уж много: статья 58 за антисоветскую агитацию или смена гражданства вместе с прилагающейся изменой родине.

Развестись тоже было трудно — условия ужесточили. К тому же запретили аборты. Эти принципы должны были обеспечить повышение рождаемости. Это, безусловно, удалось, но вырос и уровень любовных репрессий. Это случилось даже несмотря на то, что запрет на браки с гражданами других стран отменили почти сразу после смерти Сталина. Человека могли уволить или не принять на работу, узнав о романе с иностранным гражданином.

Иностранная любовь

Татьяна Окуневская СС0/wikipedia.org

От обвинений страдали не только вернувшиеся с фронта. Например, Татьяну Окуневскую, известную советскую актрису, обвинили по той самой 58-й статье. Считается, что за связь с иностранцем. Её приговорили к 10 годам колонии, пишут «Аргументы и факты».

Ещё более жестокое наказание получила актриса Зоя Федорова. В 1946 году заслуженная артистка РСФСР родила дочь от американского дипломата Джексона Тейтома. Отца ребенка выслали из страны, а Федорову обвинили в антисоветской деятельности и покушении на жизнь Сталина. Ее роман отразился и на жизни сестер: Александру вместе с детьми власти приговорили к пожизненной ссылке, а Марию — к 10 годам исправительно-трудовых лагерей.