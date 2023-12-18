Николаевки, Александровки и иск из Калифорнии. Что произошло в Алтайском крае 18 декабря

◆ Депутаты АКЗС озаботились проблемой поселений-тезок, которых в Алтайском крае десятки: Николаевки, Александровки, Родино и другие. Менять названия муниципалитетов не станут — только дополнят.
◆ Компания из Калифорнии обратилась в суд с иском против Барнаульского патронного завода.
◆ Морозы, вновь начавшиеся в Алтайском крае, теперь вновь отступают. Синоптики прогнозируют в ближайшие недели минус 9, 0 и даже дождь.
◆ Уже можно сказать, что этот год для алтайской торговли выдался куда менее депрессивным, чем 2022-й. Мы выделили три главных события, которые порадовали местных ритейлеров — на примере ТРЦ Galaxy, «Альтерры», «Грильницы», «Гриль №1», «Новэкса» и «Марии-Ра».
◆ Главную новогоднюю елку Барнаула после аномальных морозов снова начали собирать. И уже известно, когда ее откроют.
◆ Аграрии Алтайского края собрали небывалое количество гречихи — и закрыли более половины общероссийского производства.
◆ В Рубцовске курьеры похитили у двух пенсионерок более 500 тыс. рублей. Преступников уже задержали.
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