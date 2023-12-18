18 декабря
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Николаевки, Александровки и иск из Калифорнии. Что произошло в Алтайском крае 18 декабря

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 18 декабря.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ Депутаты АКЗС озаботились проблемой поселений-тезок, которых в Алтайском крае десятки: Николаевки, Александровки, Родино и другие. Менять названия муниципалитетов не станут — только дополнят.

◆ Компания из Калифорнии обратилась в суд с иском против Барнаульского патронного завода.

◆ Морозы, вновь начавшиеся в Алтайском крае, теперь вновь отступают. Синоптики прогнозируют в ближайшие недели минус 9, 0 и даже дождь.

◆ Уже можно сказать, что этот год для алтайской торговли выдался куда менее депрессивным, чем 2022-й. Мы выделили три главных события, которые порадовали местных ритейлеров — на примере ТРЦ Galaxy, «Альтерры», «Грильницы», «Гриль №1», «Новэкса» и «Марии-Ра».

◆ Главную новогоднюю елку Барнаула после аномальных морозов снова начали собирать. И уже известно, когда ее откроют.

◆ Аграрии Алтайского края собрали небывалое количество гречихи — и закрыли более половины общероссийского производства.

◆ В Рубцовске курьеры похитили у двух пенсионерок более 500 тыс. рублей. Преступников уже задержали.

Читать новости Алтайского края удобно в нашем сообществе во Вконтакте.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость