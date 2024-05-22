Николин день. Как поздравить в стихах, прозе и смс

Народный праздник Никола Вешний будет отмечаться 22 мая 2024 года. По старому стилю эта дата приходится на 9 мая. В церковном календаре этот день посвящен перенесению святых мощей святителя Николая из Мир Ликийских в город Бар.

Как поздравить с Николиным днем в стихах

1

В День святого Николая

Пожелать хочу добра,

Чтобы помощь и поддержка

От святого вам была.



Он услышит все молитвы,

В трудный час вас укрепит,

Верьте, искренне любите,

Он вас счастьем наградит.

2

Сегодня День святого Николая,

Пусть праздник только свет тебе несет!

Тебе добра, здоровья я желаю,

Душа пускай от радости поет!



Пусть Николай мечты осуществляет,

Чтоб жизнь твоя казалась волшебством!

В глазах твоих пусть счастье засияет,

И каждый миг наполнится добром!

3

День святой в разгаре мая

Светом мир наш озарил.

В день Николин пожелаю

Благ, здоровья, крепких сил!



Чудотворец даром высшим

Пусть от хворей бережет,

И тебе, и твоим ближним

Счастье с щедростью несет!

Церковь. Сретение. unsplash.com

Как поздравить с Николиным днем в прозе

1

Поздравляю вас с Днем святого Николая. Пусть он охраняет вас от неприятностей и помогает на жизненном пути всегда и во всем. Пусть все красоты земные будут вам доступны, и пусть Божья благодать согревает ваши сердца!

2

В Николин день желаю здоровья и любви, благополучия и счастья, надежды и удачи, мира и добра! Пусть Святой Николай помогает отпускать обиды и забывать ненастные дни, пусть в твоей жизни теперь всегда будет радость! Пусть майские лучи растопят твою неуверенность, пусть твое сердце откроется для новых мечтаний и поисков!

3

Пусть Святой Николай будет твоим заступником и оберегает тебя от всякого лиха! Пусть в твоей жизни будет место настоящим чудесам и великой радости, любви и доброте. Желаю, чтобы ты никогда не унывал, сохранял душевную теплоту, молился и уповал на Святого Николая!

Церковь. Храм. Православие СС0

Как поздравить с Николиным днем в смс

1

В День святого Николая,

Добрый, светлый праздник мая

Пожелаю от души,

Дни чтоб были хороши!



Чтоб здоровье не шалило,

И на все хватало силы,

Николай тебя берег

От злых сплетен и тревог!

2

Поздравляю вас с Днем святого Николая. Пусть он охраняет вас от неприятностей и помогает на жизненном пути всегда и во всём. Пусть все красоты земные будут вам доступны, и пусть Божья благодать согревает ваши сердца!

3

Праздник светлый и чудесный

Отмечаем все мы в мае,

Николая Чудотворца

Мы сегодня вспоминаем,

Всем в Николин день желаем

Милосердия и счастья,

Радости и вдохновенья,

Обойдут пусть всех напасти!

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