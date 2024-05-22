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Жизнь

Николин день. Как поздравить в стихах, прозе и смс

Народный праздник Никола Вешний будет отмечаться 22 мая 2024 года. По старому стилю эта дата приходится на 9 мая. В церковном календаре этот день посвящен перенесению святых мощей святителя Николая из Мир Ликийских в город Бар.

Церковь. Сретение.
Церковь. Сретение.
unsplash.com

Как поздравить с Николиным днем в стихах

1

В День святого Николая
Пожелать хочу добра,
Чтобы помощь и поддержка
От святого вам была.

Он услышит все молитвы,
В трудный час вас укрепит,
Верьте, искренне любите,
Он вас счастьем наградит.

2

Сегодня День святого Николая,
Пусть праздник только свет тебе несет!
Тебе добра, здоровья я желаю,
Душа пускай от радости поет!

Пусть Николай мечты осуществляет,
Чтоб жизнь твоя казалась волшебством!
В глазах твоих пусть счастье засияет,
И каждый миг наполнится добром!

3

День святой в разгаре мая
Светом мир наш озарил.
В день Николин пожелаю
Благ, здоровья, крепких сил!

Чудотворец даром высшим
Пусть от хворей бережет,
И тебе, и твоим ближним
Счастье с щедростью несет!

Церковь. Сретение.
Церковь. Сретение.
unsplash.com

Как поздравить с Николиным днем в прозе

1

Поздравляю вас с Днем святого Николая. Пусть он охраняет вас от неприятностей и помогает на жизненном пути всегда и во всем. Пусть все красоты земные будут вам доступны, и пусть Божья благодать согревает ваши сердца!

2

В Николин день желаю здоровья и любви, благополучия и счастья, надежды и удачи, мира и добра! Пусть Святой Николай помогает отпускать обиды и забывать ненастные дни, пусть в твоей жизни теперь всегда будет радость! Пусть майские лучи растопят твою неуверенность, пусть твое сердце откроется для новых мечтаний и поисков!

3

Пусть Святой Николай будет твоим заступником и оберегает тебя от всякого лиха! Пусть в твоей жизни будет место настоящим чудесам и великой радости, любви и доброте. Желаю, чтобы ты никогда не унывал, сохранял душевную теплоту, молился и уповал на Святого Николая!

Церковь. Храм. Православие
Церковь. Храм. Православие
СС0

Как поздравить с Николиным днем в смс

1

В День святого Николая,
Добрый, светлый праздник мая
Пожелаю от души,
Дни чтоб были хороши!

Чтоб здоровье не шалило,
И на все хватало силы,
Николай тебя берег
От злых сплетен и тревог!

2

Поздравляю вас с Днем святого Николая. Пусть он охраняет вас от неприятностей и помогает на жизненном пути всегда и во всём. Пусть все красоты земные будут вам доступны, и пусть Божья благодать согревает ваши сердца!

3

Праздник светлый и чудесный
Отмечаем все мы в мае,
Николая Чудотворца
Мы сегодня вспоминаем,
Всем в Николин день желаем
Милосердия и счастья,
Радости и вдохновенья,
Обойдут пусть всех напасти!

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