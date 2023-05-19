19 мая
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Жизнь

Ночные заморозки с дневной жарой придут на выходные в Алтайском крае

В Алтайском крае 20-21 мая будут заморозки и жара, передает региональный гидрометцентр.

Весна 2023 в Барнауле.
Весна 2023 в Барнауле.
Предоставлено altapress.ru

Погода в Алтайском крае 20-21 мая

Ночью 20 мая температура в регионе будет от +3 до +8 градусов, по востоку местами заморозки до -3 градусов.

Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, местами по югу порывы до 18 м/с.

Днем 20 мая температура от +19 до +24 градусов. Без осадков. Ветер северо-восточный 9-14м/с, местами по югу порывы до 20м/с.

Ночью 21 мая температура в регионе будет от +3 до +8 градусов, в предгорьях местами заморозки до -2 градусов.

Преимущественно без осадков.

Ветер северо-восточный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем 21 мая температура от +19 до +24 градусов. Преимущественно без осадков, по югу местами небольшие дожди, грозы.

Ветер северо-восточный 6-11м/с, местами по югу порывы до 16м/с.

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