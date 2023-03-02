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Жизнь

Ночной поцелуй Венеры и Юпитера продлится еще несколько дней

Барнаульцы смогут насладиться прекрасным ночным небом еще несколько дней. Сближение Венеры и Юпитера восхитило многих людей по всему миру. Об этом сообщают РИА Новости.

Ночное небо 24 февраля
Ночное небо 24 февраля
Барнаул 22

Сближение Венеры и Юпитера продлится еще два дня, заявил астроном Александр Якушечкин.

Такое явление наблюдают россияне с конца февраля. Астрономы называют это одним из самых красивых явлений. Юпитер и Венера становятся самыми яркими звездообразными объектами над западной частью горизонта.

Красивыми фотографиями делились жители Барнаула и Республики Алтай. А также Новосибирска, Бийска, Улан-Баатора и даже Индии.

Были и те люди, которых испугали необычно яркие звезды, выстроившиеся в ряд. По данным РИА Новости, в Белгороде поступило около 100 звонков в городские службы. Горожане требовали разъяснений космическому явлению.

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