Ночной поцелуй Венеры и Юпитера продлится еще несколько дней

Сближение Венеры и Юпитера продлится еще два дня, заявил астроном Александр Якушечкин.
Такое явление наблюдают россияне с конца февраля. Астрономы называют это одним из самых красивых явлений. Юпитер и Венера становятся самыми яркими звездообразными объектами над западной частью горизонта.
Красивыми фотографиями делились жители Барнаула и Республики Алтай. А также Новосибирска, Бийска, Улан-Баатора и даже Индии.
Были и те люди, которых испугали необычно яркие звезды, выстроившиеся в ряд. По данным РИА Новости, в Белгороде поступило около 100 звонков в городские службы. Горожане требовали разъяснений космическому явлению.