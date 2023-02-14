Огромный астероид, размером в 8 футбольных полей, несется к Земле

Астероид двигается со скоростью 24,6 км/сек. 16 февраля астероид сблизится с Землей до расстояния 4.6 млн км.
В настоящее время ученые проводят исчисления, чтобы определить, несет ли опасность приближающийся астероид.
«Точная астрометрия небесного гостя позволит уточнить траекторию его движения и, соответственно, степень его опасности для Земли в среднесрочной перспективе», — сообщили в ведомстве.
Ранее стало известно, что барнаульцы смогут увидеть сближение Луны, Юпитера и Венеры. В ближайшее время произойдут два астрономических события.