14 февраля
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Жизнь

Огромный астероид, размером в 8 футбольных полей, несется к Земле

Специалисты научной кооперации МСОТ ИПМ заметили достаточно крупный астероид — около 800 м. Он приблизится к Земле 16 февраля. Об этом сообщает Институт прикладной математики имени Келдыша.

Астероид
Астероид
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Астероид двигается со скоростью 24,6 км/сек. 16 февраля астероид сблизится с Землей до расстояния 4.6 млн км.

В настоящее время ученые проводят исчисления, чтобы определить, несет ли опасность приближающийся астероид.

«Точная астрометрия небесного гостя позволит уточнить траекторию его движения и, соответственно, степень его опасности для Земли в среднесрочной перспективе», — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что барнаульцы смогут увидеть сближение Луны, Юпитера и Венеры. В ближайшее время произойдут два астрономических события.

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