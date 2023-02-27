Nokia впервые за 60 лет обновила логотип

Финская компания Nokia впервые почти за 60 лет поменяла логотип. Об этом сообщает Forbes .

Старый логотип выглядел довольно скромно — белое название компании на темно-синем фоне. Теперь же логотип состоит из пяти различных форм, образующих название компании.

У буквы N усечена правая вертикальная черта, у буквы K — левая, «пробел» есть и в букве A. Буквы стали синими, а фон — белым.

Компания заявила, что обновленный логотип стал началом новой стратегии Nokia. Он должен символизировать энергичную, динамичную и современную компанию. В Nokia больше не хотят, чтобы пользователи ассоциировали их с бизнесом телефонов.