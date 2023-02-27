27 февраля
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Жизнь

Nokia впервые за 60 лет обновила логотип

Финская компания Nokia впервые почти за 60 лет поменяла логотип. Об этом сообщает Forbes.

Новый логотип Nokia
Новый логотип Nokia
Nokia.com

Старый логотип выглядел довольно скромно — белое название компании на темно-синем фоне. Теперь же логотип состоит из пяти различных форм, образующих название компании.

У буквы N усечена правая вертикальная черта, у буквы K — левая, «пробел» есть и в букве A. Буквы стали синими, а фон — белым.

Компания заявила, что обновленный логотип стал началом новой стратегии Nokia. Он должен символизировать энергичную, динамичную и современную компанию. В Nokia больше не хотят, чтобы пользователи ассоциировали их с бизнесом телефонов.

«Мы хотим запустить новый бренд, который будет в значительной степени сосредоточен на сетях и промышленной цифровизации», — заявил гендиректор Nokia Пекка Лундмарк.

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