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23 октября
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Жизнь
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Норвежские археологи обнаружили древний погребальный корабль викингов

В Норвегии археологи обнаружили сохранившуюся погребальную ладью викингов. Древний корабль полностью скрыт под землей, однако для открытия не потребовались раскопки — находка сделана с помощью георадара.

Будни археологов в Алтайском крае.
Будни археологов в Алтайском крае.
altarheologia.com.

Археологи установили георадар на автомобиль и провели разведку в округе Эстфолл на юго-востоке страны — рядом с крупным курганом Йеллхауген.

С помощью этого современного гаджета специалисты «разглядели» 20-метровую структуру, очень похожую на корабль, находящуюся внутри одного из разрушенных курганов.

Ладья находится прямо под поверхностью —на глубине всего 50 сантиметров. Судя по данным исследователей, у корабля сохранилась нижняя часть, включая пол и киль. Сейчас специалисты выполняют реконструкцию ладьи, пишет 22century.ru.

Известно, что корабли викингов представляли для их хозяев высокую ценность, и в них хоронили только очень высокопоставленных особ.

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