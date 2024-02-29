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Жизнь

Новаторский завод, визит прокурора и избиение кондуктора. Что произошло в Алтайском крае 29 февраля

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 29 февраля.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ Бизнесмен Александр Ракшин рассказал, что хочет построить в Барнауле еще одну Трассу здоровья — для ходьбы. Он объяснил, что «лыжню нещадно затаптывают, и воевать с этим бесполезно».

◆ Водителя, который въехал в остановку с людьми у Новоалтайска, приговорили к шести годам колонии.

◆ Заместитель Генпрокурора РФ Дмитрий Демешин приехал в Алтайский край и провел личный прием граждан. На него в Новоалтайск приехали люди из Барнаула, Алейска, Заринска, Алтайского, Павловского, Быстроистокского, Хабарского и Топчихинского районов.

◆ На трассе Павловск — Барнаул в лобовом ДТП погибли два человека: пассажир и водитель автомобиля Toyota, выехавшего на встречную полосу.

◆ Глава Минпромэнерго Алтайского края Вячеслав Химочка прокомментировал трудности создания в регионе особой экономической зоны и новаторского завода.

◆ Сразу два конфликта в трамваях произошли за сутки в Барнауле. В одном из них пассажир до крови избил кондуктора.

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