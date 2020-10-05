Новая неделя в Алтайском крае начинается с похолодания, дождей и снега

«На большей части территории небольшие, местами умеренные дожди, утром возможно с мокрым снегом. В утренние часы местами туман», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.
Дневные температуры в крае составят +4…+9 градусов. Местами по юго-востоку ожидается до +14 градусов.
Ветер северо-западный, 4−9 метров в секунду, местами порывы до 16 метров.
В Барнауле также временами будет дождь, утром возможно с мокрым снегом. Температура воздуха в краевой столице составит +5…+7 градусов.
Ветер северо-западный, 4−9 метров в секунду, порывы до 14 метров.