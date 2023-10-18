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Жизнь

Новые обитатели в зоопарке, парковочные места и "чистый четверг". Что произошло в Алтайском крае 18 октября

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 18 октября.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

  • Бесплатное такси. "Яндекс" рассказал, кто в Алтайском крае сможет ездить на такси бесплатно

  • В Бийске рейсовые автобусы больше не ездят в поселки и села

  • Умерла женщина на борту самолета, летевшего из Москвы в Барнаул

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  • В Алтайском крае повысят стоимость техосмотра

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  • Бийчанка залезла на звезду в парке Победы ради эффектного снимка

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