Новые серии «Беременна в 16» покажут в кинотеатрах

Серии нового сезона реалити-шоу «Беременна в 16» покажут в кинотеатре Новосибирска и других городах 10 октября.

Телеканал «Ю» предпремьерный кинопоказ нового сезона решил провести в честь своего 10-летия. В кино покажут четыре первые серии шестого сезона реалити-шоу.

Кинопоказ пройдет в Новосибирске, а также в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и других городах. Всего «Беременна в 16» покажут более чем в 60 кинотеатрах страны.

Все серии нового сезона выйдут на телеканале «Ю» через неделю после премьеры.

«Беременна в 16» — шоу о молодых мамах из разных городов России. В новом сезоне примет участие девушка из Рубцовска Маша.