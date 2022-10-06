Новые серии «Беременна в 16» покажут в кинотеатрах

Телеканал «Ю» предпремьерный кинопоказ нового сезона решил провести в честь своего 10-летия. В кино покажут четыре первые серии шестого сезона реалити-шоу.
Кинопоказ пройдет в Новосибирске, а также в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и других городах. Всего «Беременна в 16» покажут более чем в 60 кинотеатрах страны.
Все серии нового сезона выйдут на телеканале «Ю» через неделю после премьеры.
«Беременна в 16» — шоу о молодых мамах из разных городов России. В новом сезоне примет участие девушка из Рубцовска Маша.