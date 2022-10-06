7 октября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Новые серии «Беременна в 16» покажут в кинотеатрах

Серии нового сезона реалити-шоу «Беременна в 16» покажут в кинотеатре Новосибирска и других городах 10 октября.

Кинотеатр. Зал
Кинотеатр. Зал
Фото предоставлено Компанией «Киномир»

Телеканал «Ю» предпремьерный кинопоказ нового сезона решил провести в честь своего 10-летия. В кино покажут четыре первые серии шестого сезона реалити-шоу.

Кинопоказ пройдет в Новосибирске, а также в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и других городах. Всего «Беременна в 16» покажут более чем в 60 кинотеатрах страны.

Все серии нового сезона выйдут на телеканале «Ю» через неделю после премьеры.

«Беременна в 16» — шоу о молодых мамах из разных городов России. В новом сезоне примет участие девушка из Рубцовска Маша.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость