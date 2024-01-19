Новые трамваи, «черное небо» и суд присяжных. Что произошло в Алтайском крае 19 января

◆ В Барнауле и Бийске объявили режим «черного неба» и штормовое предупреждение.
◆ По всему Алтайскому краю сегодня проходят крещенские купания. Смотрите, как ночью выглядит купель на Оби.
◆ В Барнауле наконец начались испытания новых белорусских трамваев — они уже вышли на улицы, но пока без пассажиров.
◆ В Барнауле продают уже третий «легендарный» ТЦ — «Разноторг». Единственный крупный торговый центр в районе ВРЗ, и один из старейших в городе.
◆ В Бийске задержали поджигателя внедорожника депутата гордумы. Им оказался 37-летний житель Смоленского района. Он признал вину.
◆ Суд присяжных в Славгороде полностью оправдал женщину, которую обвиняли в убийстве местного бизнесмена Сергея Жабина. Хотя ранее она сама призналась, что выстрелила в него.
Самое важное - в нашем Telegram-канале