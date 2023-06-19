Новым первым заместителем алтайского Следкома стал кандидат юридических наук

Полковника юстиции Селюкова Михаила Алексеевича назначили на должность заместителя указом президента РФ, сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.

Селюков окончил Белгородский государственный университет и Белгородский государственный национальный исследовательский университет.

Всего у полковника четыре высших образования. Одно из них - по специальности "юриспруденция", кандидат юридических наук.

До 2007 года Селюков работал в прокуратуре Белгородской области.

Новый первый заместитель алтайского Следкома Селюков Михаил. СУ СК по Алтайскому краю

Затем в той же области до 2022 года Селюков служил на различных должностях в Следкоме.

В марте 2022 перебрался в Томск, где замещал должность заместителя руководителя Следкома.

В арсенале полковника также есть ряд наград: знак отличия "Отличник следственных органов", медаль "За безупречную службу II степени" и медаль "За усердие в службе".

Ранее в Следкоме прокомментировали сообщения о задержании алтайского экс-чиновника по делу об убийстве.