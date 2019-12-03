Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 декабря -13°C
Новый год-2020
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Новый год-2020. Дед Мороз рассказал о своем подарке Путину

Главный Дед Мороз России из Великого Устюга рассказал на пресс-конференции, что он хотел бы подарить президенту РФ Владимиру Путину на Новый год, пишет РИА Новости.

Дед Мороз из Великого Устюга.
Дед Мороз из Великого Устюга.
Анна Зайкова

«Здоровья, благополучия и всего самого наилучшего», — ответил Дед Мороз на вопрос журналистов о подарке для главы государства.

Посвященная подготовке к Новому году пресс-конференция прошла в Москве 2 декабря.

Дед Мороз посоветовал жителям страны оставить все печали в уходящем году, чтобы начать новый год с нового листа.

Ранее сказочный персонаж рассказал, что дети в своих письмах в 2019 году чаще всего просили подарить им электросамокат. При этом год назад самыми популярными подарками были гироскутеры и квадрокоптеры.

Необычные подарки

Среди самых необычных подарков, которые дарил Дед Мороз, по его словам, были хвост русалки, плавание с дельфинами и посещение балета, пишет РБК.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость