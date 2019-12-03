Новый год-2020. Дед Мороз рассказал о своем подарке Путину

Главный Дед Мороз России из Великого Устюга рассказал на пресс-конференции, что он хотел бы подарить президенту РФ Владимиру Путину на Новый год, пишет РИА Новости .

«Здоровья, благополучия и всего самого наилучшего», — ответил Дед Мороз на вопрос журналистов о подарке для главы государства.

Посвященная подготовке к Новому году пресс-конференция прошла в Москве 2 декабря.

Дед Мороз посоветовал жителям страны оставить все печали в уходящем году, чтобы начать новый год с нового листа.

Ранее сказочный персонаж рассказал, что дети в своих письмах в 2019 году чаще всего просили подарить им электросамокат. При этом год назад самыми популярными подарками были гироскутеры и квадрокоптеры.

Необычные подарки

Среди самых необычных подарков, которые дарил Дед Мороз, по его словам, были хвост русалки, плавание с дельфинами и посещение балета, пишет РБК.