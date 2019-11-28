Новый год к нам мчится: в Госдуму внесен законопроект о выходном 31 декабря

Депутаты и сенатор от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагают сделать 31 декабря выходным.

Документом предполагается определить, что правительство осуществляет перенос выходных дней таким образом, чтобы 31 декабря являлся выходным днем, если этот день не является выходным согласно календарю.

Общее число нерабочих праздничных дней сохранится в том же объеме, как это установлено Трудовым кодексом (ТК), пишет «Коммерсантъ».

Новогодние каникулы

Последние дни 2019 года выпадают на понедельник и вторник, поэтому 30 и 31 декабря будут рабочими (в отличие от прошлого года).

В 2020 году новогодние каникулы у россиян продлятся с 1 по 8 января.

Всего в производственном календаре на 2020 год 248 рабочих дней, 5 сокращенных и 118 — праздничных и выходных.

«Двухдневки»

Последняя неделя 2019 года и первая неделя 2020 года будут двухдневные. Это связано с тем, что 30 и 31 декабря приходятся на понедельник и вторник, а 8 января (последний праздничный день) — это среда.