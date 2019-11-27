Россиян спросили, хотят ли они отдыхать 31 декабря

Подавляющее большинство (86%) россиян готовы работать в субботу 28 декабря, чтобы не выходить на работу 31 числа, накануне Нового года, говорится в исследовании сервиса по поиску работы Superjob.

Елка. Новый год и Рождество.

«Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение сделать 31 декабря выходным, перенеся рабочий день на субботу, 28 декабря. Подавляющее большинство работников (84%) поддерживает инициативу губернатора Томской области», — говорится в сообщении.

Не поддержали эту инициативу только 10% опрошенных, показало исследование, пишет

В социологическом опросе приняли участие 1600 россиян, работающих по фиксированному графику.

Ранее в Роструде рассказали о «подводных камнях» выходного 31 декабря. Предоставление работникам дополнительного выходного дня, кроме случаев, установленных трудовым законодательством, уменьшает норму рабочего времени и может повлечь за собой уменьшение заработной платы.

Новый год. Время. Полночь. СС0.

Новогодние каникулы

Последние дни 2019 года выпадают на понедельник и вторник, поэтому 30 и 31 декабря будут рабочими (в отличие от прошлого года).

В 2020 году новогодние каникулы у россиян продлятся с 1 по 8 января.

Всего в производственном календаре на 2020 год 248 рабочих дней, 5 сокращенных и 118 — праздничных и выходных.