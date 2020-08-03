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Жизнь

Новый красавец ирбис попал в фотоловушку на Алтае

Новый ирбис по кличке Т. впервые попал в фотоловушки на Южно-Чуйском хребте, рассказали в пресс-службе Сайлюгемского нацпарка.

Снежный барс на алтайском склоне.
Снежный барс на алтайском склоне.
пресс-служба Национального парка "Сайлюгемский"

Ученые считают, что это один из подросших котят самки Тары. В прошлый раз ее регистрировали на этом участке с двумя барсятами.

Второй котенок получил кличку Т1. Он тоже отметился на камеру на соседней территории.

«При постоянной фиксации просто Т может получить более полное имя как другие его редкие сородичи. К примеру, на Южно-Чуйском хребте обитает 7 особей, включая трех котят. Самые известные — самец Хан, самки Тара и Ирбиша», — рассказали в парке.

(дата на видео с автоматического регистратора сбита)

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