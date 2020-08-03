Новый красавец ирбис попал в фотоловушку на Алтае

Ученые считают, что это один из подросших котят самки Тары. В прошлый раз ее регистрировали на этом участке с двумя барсятами.
Второй котенок получил кличку Т1. Он тоже отметился на камеру на соседней территории.
«При постоянной фиксации просто Т может получить более полное имя как другие его редкие сородичи. К примеру, на Южно-Чуйском хребте обитает 7 особей, включая трех котят. Самые известные — самец Хан, самки Тара и Ирбиша», — рассказали в парке.
(дата на видео с автоматического регистратора сбита)