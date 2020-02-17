Новый метод кражи персональных данных появился в России

В России распространяется технология, которая позволяет определять номера посетителей, которые зашли на сайт с мобильных устройств, пишут « Известия ».

С конца 2019 года маркетологи, в основном риелоторских компаний, начали атаковать людей звонками с предложениями о покупке. Это нарушает не только покой граждан, но и сразу два закона — «О персональных данных» и «О рекламе».

«Заходишь на сайт, смотришь планировки и прочее, видишь цену — отползаешь. Нигде никаких контактных данных не оставляешь. Через полчаса-час звонок — „вы интересовались жилым комплексом“», — примерно так жалуются россияне на неожиданные звонки.

Старший пентестер отдела аудита компании «Диджитал Секьюрити» Александр Багов пояснил, что сами маркетологи вряд ли обладают подобными технологиями.

«Наиболее вероятным представляется обращение к третьим лицам. Компании, предоставляющие сервисы по определению телефонных номеров посетителей портала, действительно существуют, и их легко найти в сети. Подробно технологию они не расписывают, предлагая клиентам вставить на свой сайт код для определения данных посетителей», — пояснил Багов.

Как отметил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов, узнать номера тех, кто заходит с мобильных устройств, технически несложно.

«На сайте устанавливается специальный код, который позволяет определить номер телефона и воздействовать на потребителя не через контекстную рекламу, а через непосредственное общение», — сказал Ульянов.

Суть проста: если вы заходите на сайт, например, застройщика, это значит, что вы интересуетесь покупкой недвижимости, и обращение будет целевым и более эффективным.

По словам продавцов технологии, нарастить клиентскую базу можно на 25−300%. Номера определяют у 80% посетителей сайтов. Оплата — примерно 33 рубля за номер. Первые 10−15 образцов предоставляются безвозмездно.