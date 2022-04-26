Новоалтаец бросил в печку документы, когда полицейские приехали за украденным чайником

В Алтайском крае полицейские оперативно раскрыли кражу вещей из квартиры, сообщает региональное МВД .

С жалобой в полицию обратилась жительница Новоалтайска, у которой из квартиры пропало имущество.

«Со своим мужем была в гостях, а когда вернулась, не обнаружила музыкальной колонки, электрического чайника и кожаной сумки с документами», — рассказали в ведомстве.

Правоохранители задержали неоднократно судимого 60-летнего мужчину. Похищенное имущество находилось в его доме.

Сумку с документами обнаружили в печи. Выяснилось, что новоалтаец испугался, когда увидел подъехавших к дому полицейских.

Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы за «кражу с проникновением в жилище».

Ранее в Бийске мужчина нес по темной улице сумочку с косметикой, феном и выпрямителем для волос, когда его заметили бойцы Росгвардии.