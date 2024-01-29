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Жизнь

Новое предприятие в Рубцовске, смертельное ДТП и стипендии в АлтГУ. Что произошло в Алтайском крае 29 января

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 29 января.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ Завод «Алтайвагон» переходит под контроль группы «Талтэк». Почитайте, что это за компания, что известно о сделке и при чем здесь штрафы предприятия.

◆ В Первомайском районе столкнулись два легковых автомобиля: Volkswagen Polo и Subaru. Один из водителей погиб в машине скорой помощи.

◆ В Рубцовске построят элеваторный комплекс и маслоэкстракционный завод — об этом сообщил Виктор Томенко. Объем ожидаемых инвестиций — более 14 млрд рублей

◆ В Бийске две девочки катались на тюбинге и врезались в дерево. Одна из них сломала позвоночник и попала в больницу.

◆ В Барнауле построят новый многофункциональный торговый центр — «три в одном».

◆ Студенты Алтайского государственного университета рассказали, что им понизили стипендии. В вузе ответили на претензии.

◆ В Барнауле сносят здание кинотеатра «Искра». А ведь у «Искра» была яркая жизнь! Ее моменты — от «Пиратов XX века» до МММ и пожара в ночном клубе — в нашей истории.

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