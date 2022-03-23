23 марта
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Жизнь

Новосибирец с женой приезжал в города Алтайского края и воровал вещи из гаражей

В Алтайском крае за серию преступлений осудили семейную пару из Новосибирска, сообщает региональная прокуратура.

Машина. Водители. Мужчина и женщина.
Машина. Водители. Мужчина и женщина.
profitgate.ru.

Жителя Новосибирска осудили за совершение 20 преступлений в Барнауле, Белокурихе, Рубцовске и Алейске.

«С февраля по апрель 2021 года на своем автомобиле выезжал в города Алтайского края, где в ночное время взламывал замки в кооперативных гаражах и похищал ценное имущество. Некоторые преступления совершены в соучастии с супругой», — рассказали в ведомстве.

Вину семейная пара признала. По месту их жительства обнаружили часть похищенного имущества и вернули хозяевам.

Мужчину на 4 года отправили в колонию строгого режима. Женщина получила 2 года 2 месяца в виде условного срока.

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