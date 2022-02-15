Житель Алтая решил выпить с бывшей сожительницей и погиб в драке «двое на одного»

В Алтайском крае двое мужчин предстанут перед за смертельное избиение оппонента, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел в октябре 2021 года в Ребрихинском районе.

46-летний мужчина ночью приехал в соседнее село, где начал распивать алкоголь с бывшей сожительницей, ее новым 36-летним другом и еще несколькими местными жителями.

«В процессе распития между двумя мужчинами произошел конфликт на почве ревности. Выяснить отношения мужчины решили на придомовой территории», — рассказали в ведомстве.

В драку вмешался 23-летний парень, пожелавший помочь товарищу.

Двое мужчин до смерти забили гостя — нанесли не менее 10 ударов руками и ногами по голове и телу, от которых пострадавший скончался на месте.

Уголовное дело направили в суд. Товарищам грозит до 15 лет лишения свободы за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть».

Примечательно, что нового друга женщины будут судить еще и за кражу бензопилы из дома соседки — это до 5 лет лишения свободы.

Ранее на Алтае мужчина до смерти забил мать костылем из-за того, что она уже плохо ходила.