Новосибирская «Почта России» прокомментировала кражу ветеранских денег от Путина

92-летняя пенсионерка накануне 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ожидала выплату, однако деньги украла сотрудница «Почты России».
Напомним, ранее президент России Владимир Путин пообещал ветеранам и всем приравненным к ним категориям по 75 тыс. рублей, а труженикам тыла — по 50 тысяч. Об этом говорится в соответствующем указе главы государства.
В новосибирском управлении «Почты России» заявили, что выплату в полном объеме уже доставили труженице тыла — 50 тыс. рублей.
Кроме того, служба безопасности компании провела служебную проверку, по итогам которой виновную сотрудницу уволили. Материалы передали в правоохранительные органы.
Ранее алтайский министр рассказала, сколько живых ветеранов ВОВ осталось в крае.