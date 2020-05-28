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Жизнь

Новосибирская «Почта России» прокомментировала кражу ветеранских денег от Путина

В пресс-службе новосибирского управления «Почты России» рассказали, чем закончилась история с исчезновением предазначенных для труженицы тыла денег, сообщает Om1.ru.

"Почта России".
"Почта России".
flickr.com/photos/alexyv

92-летняя пенсионерка накануне 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ожидала выплату, однако деньги украла сотрудница «Почты России».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин пообещал ветеранам и всем приравненным к ним категориям по 75 тыс. рублей, а труженикам тыла — по 50 тысяч. Об этом говорится в соответствующем указе главы государства.

В новосибирском управлении «Почты России» заявили, что выплату в полном объеме уже доставили труженице тыла — 50 тыс. рублей.

Кроме того, служба безопасности компании провела служебную проверку, по итогам которой виновную сотрудницу уволили. Материалы передали в правоохранительные органы.

Ранее алтайский министр рассказала, сколько живых ветеранов ВОВ осталось в крае.

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