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Жизнь

Новосибирский экс-губернатор отсудил 300 тыс. рублей за уголовное преследование

Суд обязал Минфин России выплатить экс-губернатору Новосибирской области Василию Юрченко 300 тыс. рублей компенсации морального вреда, сообщает ТАСС.

Василий Юрченко и Владимир Путин.
Василий Юрченко и Владимир Путин.
premier.gov.ru

Напомним, в конце января Юрченко подал иск на 7,5 млн рублей к Министерству финансов России, требуя компенсации за незаконное уголовное преследование.

«Исковые требования Юрченко удовлетворены частично, принято решение взыскать 300 тысяч рублей», — сообщили в суде.

В марте 2014 года Юрченко лишился поста «в связи с утратой доверия», в мае того же года СК возбудил уголовное дело о халатности (впоследствии постановление отменил прокурор), а в августе — о превышении полномочий.

В октябре 2017 года суд признал Юрченко виновным в превышении должностных полномочий при продаже земли в центре Новосибирска, приговорив его к 3 годам лишения свободы условно.

Экс-губернатор заявлял сумму компенсации в размере 3,3 млн рублей, также просил возмещение расходов в размере 4,2 млн рублей, которые он потратил на услуги адвокатов.

Юрченко возглавлял область с 2010 по 2014 год, до этого пять лет занимал должность первого вице-губернатора.

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