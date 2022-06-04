4 июня
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Жизнь

Новосибирский институт представил свою альтернативу SWIFT

Новосибирский институт программных систем разработал промышленную блокчейн-платформу CELLS, которая сможет заменить международную платежную систему SWIFT. Об этом сообщили в госкорпорации Ростех.

Технологии.
Технологии.
CC0

CELLS предназначена для создания экосистемы программных продуктов и сервисов на базе технологии распределенного реестра. Одним из центральных элементов платформы стала цифровая система для осуществления платежей в национальных валютах, которая может представить реальную альтернативу SWIFT.

«Цифровая платежная система на блокчейн-платформе может использоваться как полноценная замена SWIFT, предоставляя высокую скорость, безопасность и безотзывность транзакций. Система позволит перейти на расчеты в национальных валютах, ликвидирует риск санкций и обеспечит участникам клиринга независимость национальной финансовой политики», — рассказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

На основе CELLS также реализуется система хранения данных, блокчейн-платформа для создания веб-приложений, защищенных от взлома и DDOS-атак, сервис «цифрового паспорта», система «цифрового ЖКХ» и другие решения.

Платформа обеспечивает до 100 тысяч транзакций в секунду с возможностью многократного увеличения производительности, а также хранение и передачу мультимедиафайлов большого размера в защищенном формате в соответствии с законодательными требованиями Российской Федерации.

Среди потенциальных потребителей — независимые разработчики программных продуктов, системные интеграторы, крупные компании, а также органы власти, финансовые институты и банки.

Еще в начале марта Евросоюз отключил первую партию крупнейших российских банков от международной платежной системы SWIFT.

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