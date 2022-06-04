Новосибирский институт представил свою альтернативу SWIFT

CELLS предназначена для создания экосистемы программных продуктов и сервисов на базе технологии распределенного реестра. Одним из центральных элементов платформы стала цифровая система для осуществления платежей в национальных валютах, которая может представить реальную альтернативу SWIFT.

«Цифровая платежная система на блокчейн-платформе может использоваться как полноценная замена SWIFT, предоставляя высокую скорость, безопасность и безотзывность транзакций. Система позволит перейти на расчеты в национальных валютах, ликвидирует риск санкций и обеспечит участникам клиринга независимость национальной финансовой политики», — рассказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.