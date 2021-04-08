Новосибирский инвестор получил 9 лет за убийство председателя ЖСК из-за 42 млн рублей

В Новосибирске отправили в колонию строгого режима 55-летнего инвестора Анатолия Парового за убийство председателя ЖСК «Залесский» Олега Арчибасова, сообщает ТАСС .

Напомним, 60-летнего Арчибасова застрелили утром 27 января 2020 года. Ранее он представлял дольщиков в конфликте с крупным застройщиком.

11 марта задержали бизнесмена Парового, который конфликтовал с убитым из-за крупного долга — он перечислил 42 млн рублей для завершения долгостроя, но обратно деньги не получил.

«Назначено наказание по совокупности преступлений в виде 9 лет и 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сообщает агентство.

Также инвестора обязали выплатить родным погибшего 1,5 млн рублей для возмещения морального вреда.

Пистолет. Оружие. СС0

Паровой признал вину и раскаялся. Он рассказал, что Арчибасов сам обратился за помощью. Однако после сдачи долгостроя начал избегать встреч с инвестором.

Бизнесмен дождался председателя ЖСК возле его дома, где между ними произошел конфликт, и выстрелил в него три раза.

Жилищно-строительный кооператив дольщиков «Залесский» занимался достройкой дома на улице Залесского. Застройщика признали банкротом в 2010 году, долгострой ввели в эксплуатацию в 2019 году.

Ранее в Новосибирске обманутая и больная раком дольщица пригрозила поджечь себя в центре города.